“Tottenham-speler moest topper tegen Manchester United missen door nachtje in de cel voor huiselijk geweld”

Tottenham-speler Serge Aurier (26) is in de nacht van zaterdag op zondag opgepakt door de politie voor slagen en verwondingen. Slachtoffer zou volgens de Engelse tabloid The Daily Mail zijn partner Hencha Voigt (31) zijn, een Amerikaans fitnessmodel bekend van de televisieshow WAGS of Miami. Aurier ontkent dat hij zijn vriendin geslagen zou hebben en werd later weer vrijgelaten. Hij moest de topper tegen Manchester United wel aan zich laten voorbijgaan door de arrestatie.