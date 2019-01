Aanslag Joods Museum: opnieuw jurylid afwezig bij start van zitting, probleem met reservejurylid

Op het assisenproces over de aanslag van het Joods Museum moet opnieuw een effectief jurylid vervangen worden. Dat is gebleken bij de start van de vierde zittingsdag. De echtgenote van het zevende jurylid heeft een ongeval gehad en moet geopereerd worden. De man wordt vervangen door het derde reservejurylid. Ook is gebleken dat één van de reservejuryleden de nicht is van één van de politiespeurders die het onderzoek hebben gevoerd.

De advocate van de ouders van Alexandre Strens, één van de dodelijke slachtoffers van de aanslag, stelde daarop voor om aan alle juryleden te vragen of ze iemand in het onderzoek kennen, van ver of dichtbij. Het federaal parket vroeg enkele minuten bedenktijd om op die suggestie te reageren en om te beslissen of ze de wraking van het reservejurylid zouden vragen.

De zitting werd daarop geschorst.

Het is al de derde keer sinds de start van het proces dat een jurylid vervangen moet worden. Tweemaal was dat het geval door afwezigheid, eenmaal werd een jurylid gewraakt dat nog als griffier gewerkt heeft voor een onderzoeksrechter die bij het onderzoek betrokken is. De drie werden telkens vervangen door een reservejurylid, waardoor er nu nog negen van de twaalf over zijn. Het is nog onduidelijk of de nicht van de politieman reservejurylid kan blijven.