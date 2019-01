Onderzoek naar aanslagen Brussel en Zaventem nog niet afgerond, partijen kunnen dossier inkijken

Brussel / Zaventem - De burgerlijke partijen en de advocaten van de verschillende verdachten kunnen sinds begin deze week het dossier over de aanslagen van 22 maart 2016 inkijken. Dat meldt La Dernière Heure en het nieuws wordt bevestigd door het federaal parket.

Het onderzoek zelf is evenwel nog niet afgerond, een aantal pistes wordt nog onderzocht. De kans dat het nog in 2019 tot een proces komt, lijkt dan ook klein, aangezien alle partijen voor de raadkamer nog bijkomend onderzoek kunnen vragen. Bovendien is er nog steeds geen gebouw gevonden waar het assisenproces zou kunnen plaatsvinden.

32 doden

Op dinsdag 22 maart 2016 iets voor 8 uur bliezen twee zelfmoordterroristen zichzelf op in de vertrekhal van de luchthaven Brussels Airport. Een uur later ontplofte op een tiental kilometer van de luchthaven nog een bom. Dit keer in het Brusselse metrostation van Maalbeek, vlakbij de Europese wijk. Bij de twee aanslagen vielen 32 doden, honderden mensen raakten gewond.

In de loop van het onderzoek werden al tien verdachten geïdentificeerd en in verdenking gesteld. Het gaat om Mohamed Abrini, Osama Krayem, de broers Smaïl en Ibrahim Farisi, Hervé Bayingana Muhirwa, Bilal El Makhoukhi, Ali El Haddad Asufi, Youssef El Ajmi, Brahim Tabich en Sofien Ayari. Allemaal zouden ze in meer of mindere mate betrokken zijn geweest bij de voorbereiding en uitvoering van de aanslagen.

In oktober 2017 en april 2018 kregen de burgerlijke partijen al uitleg over de stand van zaken van het onderzoek. Sinds begin deze week kunnen ze ook zelf het hele dossier gaan inkijken.