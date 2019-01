Transfer van Mousa Dembélé krijgt vorm: Rode Duivel en entourage in China aangekomen

De transfer van Mousa Dembélé naar Guanghzou R&F krijgt vorm. Gisteren zette de Rode Duivel met zijn zaakwaarnemers Yama Sharifi en Tom De Mul van A-Group voet op Chinese bodem. De onderhandelingen zitten in de laatste rechte lijn. Zo is er al een tijdstip vastgelegd voor de medische keuring, in afwachting van een definitief akkoord.

De transfer van Mousa Dembélé lijkt in de laatste fase te zitten. De middenvelder was bij Tottenham altijd geliefd, maar was er in die 6,5 jaar nooit incontournable. Daardoor werd afgelopen jaren vaak gedacht dat hij zou verhuizen. Er kwamen aanbiedingen uit Italië (Juventus en Inter) maar ook uit China, meer bepaald van Beijing Sinobo Guoan. Het werd uiteindelijk China maar niet Sinobo Guoan zoals aanvankelijk werd geopperd, wel Ghuangzou R&F, een club waar Ajax Amsterdam in 2017 een samenwerkingsakkoord heeft afgesloten.

De 31-jarige Rode Duivel wil zelf graag naar China en bereikte al een akkoord met zijn nieuwe werkgever. Het financiële plaatje – zo’n 9 miljoen euro per jaar, en dat drie jaar lang – was dan ook aanlokkelijk.