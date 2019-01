TRANSFERGERUCHTEN. Topclubs trekken aan Club Brugge-speler Arnaut Danjuma, maken Rode Duivels Marouane Fellaini en Yannick Carrasco nog transfer?

Hij verhuisde afgelopen zomer naar Club Brugge, is al maanden geblesseerd maar toch trekken de topclubs aan zijn mouw: de Nederlandse international Arnaut Danjuma Groeneveld staat in het midden van een boel transfergeruchten. Ook Rode Duivels Marouane Fellaini - zoals bijna elke transferperiode - en Yannick Carrasco worden in verband gebracht met een transfer. Alle transfergeruchten van de dag, liefst te degusteren met een flinke korrel zout.

Arnaut Danjuma Groeneveld (21) speelt nog maar zes maanden voor Club Brugge, maar het gonst nu al van de geruchten rond clubs die wel wat zien in de Nederlandse international. Sinds zijn transfer naar Club Brugge maakte die furore met een heerlijk doelpunt in de Champions League en zijn eerste doelpunt voor de Nederlandse nationale ploeg, uitgerekend tegen de Rode Duivels.

Arnaut Danjuma. Foto: Photo News

Enkele dagen geleden werd AC Milan al genoemd als gegadigde en nu gaat zijn naam ook in Engeland vlot over de tongen. Vooral Tottenham wordt genoemd, maar ook Liverpool en Everton zouden Danjuma in de gaten houden. Club Brugge lijkt voorlopig echter niet geneigd zijn sterkhouders te laten gaan. Enkele weken geleden sloeg blauw-zwart al een bod van 25 miljoen euro voor spits Wesley af.

Verlaat Fellaini Manchester United?

De komst van Ole Gunnar Solskjaer als manager van Manchester United zou wel eens het einde kunnen betekenen voor Marouane Fellaini op Old Trafford. De Rode Duivel kreeg tot dusver amper drie minuten in de Premier League van de Noor en zat de laatste matchen zelfs in de tribune. Volgens The Daily Mail zouden de Red Devils overwegen Fellaini te verkopen. AC Milan, Porto, en enkele niet nader genoemde Turkse en Chinese clubs zouden interesse tonen.

Marouane Fellaini. Foto: AFP

Chelsea hoopt Milan-spits Gonzalo Higuain (ex-Juventus, Napoli en Real Madrid) tegen het einde van de week al naar Stamford Bridge te halen. De Argentijn is momenteel nog eigendom van Juventus, maar zou zijn uitleenbeurt aan de Milanese club stop te zetten voor een hereniging met ex-coach Maurizio Sarri. Dat schrijft The Telegraph. Als vervanger hebben de Milanezen de Poolse spits Krzysztof Piatek op het oog. De aanvaller van Genoa scoorde dit seizoen al 19 officiële goals en is de revelatie van het seizoen in Italië.

Carrasco en Arsenal, bis

Rode Duivel Yannick Carrasco blijft ook gelinkt worden aan de Engelse topclub Arsenal. The Gunners zouden hem wel willen overnemen van het Chinese Dalian Yifang maar heeft geen geld in kas. Dat zou er mogelijk wel kunnen komen als het de Duitser Mesut Özil van de hand doet, schrijft Fox Sports Asia. De nummer tien lijkt niet in de bovenste schuif te liggen bij trainer Unai Emery.

Yannick Carrasco. Foto: Imaginechina

Juventus en Inter werden al genoemd als mogelijke overnemers, maar zij happen voorlopig niet toe omwille van de hoge looneisen van Özil. Ook Carrasco, die een vorstelijk salaris verdient in China, zou fors moeten inleveren wil hij een transfer naar het Emirates mogelijk maken.

