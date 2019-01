Hoop slinkt om peuter die in 110 meter diepe put viel levend terug te vinden, al rijst de vraag of hij daar wel in zit

Vier dagen al wordt er in Spanje gezocht naar de tweejarige Yulen. Die zou in een smalle put van 110 meter diep zijn gevallen nabij Malaga, maar intussen bestaat daar twijfel over. Want dat is onmogelijk, zeggen een aantal deskundigen.

“Het lijkt me heel moeilijk dat het jongetje daar in zit. Bijna onmogelijk. En anders is er met het zoekwerk iets mis”, zei Francisco Barranquero, eigenaar Perfoban, een bedrijf dat putten slaat, dinsdag.

Foto: EPA-EFE

De put, die geslagen is om water te zoeken, is volgens hem niet recht naar beneden aangelegd, maar kan een afwijking naar links of rechts hebben van twee of drie meter. “Daarbij is het gat maar zo breed als een hand. Is het mogelijk dat een baby daar naar beneden valt zonder vast komen te zitten? Ik zeg dat dat heel moeilijk is”, zegt hij tegen nieuwsmedium El Español.

Ook Luis Avial, technisch directeur van een bedrijf in geo-radars, twijfelt tegenover nieuwszender La Sexta aan het verhaal. “Twijfel is een kwestie van gezond verstand. Het gat is erg klein, bovendien steken er wortels naar binnen. Er zijn altijd uitsteeksels. Het lijkt me heel vreemd dat een kind van die omvang niet is blijven steken in de diepe put. En dat het bovendien daarna bedekt raakt door natuurlijk zand.”

Haar van Yulen

Al zijn er ook nieuwe elementen in de zaak die er net op wijzen dat de jongen tóch in de put zou zitten. Zo werden er in de put haren gevonden. Die werden naar een labo gebracht om te onderzoeken. Volgens een regionale ambtenaar gaat het om haren van de vermiste Yulen.

De ouders van Yulen bij de put

”Ik hoorde mijn zoon huilen”

De vader van de peuter, José Sánchez, wijkt intussen geen meter van de put. “Waar zou ik heen moeten? Ik ben nu al zover verwijderd van mijn zoon”, zegt de man uit de wijk El Palo in Malaga tegen de lokale krant Malaga Hoy. “Ik kan er alleen maar aan denken mijn kind te bevrijden, en dat ik hem papa hoor zeggen.” Hij zegt dat er geen twijfel mogelijk is dat zijn zoon in de put zit. “Ik heb het met mijn eigen ogen gezien. Ik wou dat ik het was die in de put zat, en dat hij gewoon hier bij zijn moeder kon zijn.”

Volgens José had hij samen met zijn partner Victoria, zijn nicht en diens vriend een familiefeest op het terrein, dat in handen is van de vriend van de nicht. Later op de dag zouden nog andere vrienden en familie langskomen. Op een bepaald moment liep de jongen richting de plaats waar de put zich bevindt. Onder andere de nicht van José liep achter Yulen aan om hen tegen te houden. Ze zagen allebei de peuter in de put vallen, met zijn armen de lucht in. “Ik was er meteen bij, ik liet me vallen op de grond en ging met mijn arm in de put, tot aan mijn schouders, mijn gezicht op het zand”, gaat José verder. “Ik wist toen nog niet hoe diep de put was. Ik hoorde mijn zoon huilen. Ik kon hem enkel zeggen: “Papa is hier en jouw kleine broertje Óliver (zoontje van het koppel dat in de lente van 2017 onverwacht stierf, red.) zal ons helpen”. Toen Óliver stierf, brak mijn hart in duizend stukken”, zegt José. “Nu is het in drieduizend stukken.”

Het was niet de bedoeling dat de put open zou liggen. Mogelijk hebben andere spelende kinderen de stenen die op de putopening lagen weggehaald, waardoor de peuter naar beneden kon vallen.

Twee tunnels

Momenteel graven reddingswerkers een horizontale tunnel, vanaf een helling van de heuvel, om uit te komen op de plek waarvan ze denken dat de peuter zich zou kunnen bevinden. Daarnaast wordt er ook een parallelle tunnel gemaakt. Een eerdere poging om puin uit de put te verwijderen met een speciale stofzuiger, ging te traag. Al gaat het graven van die tunnels ook traag. Voor donderdagavond zouden die werken niet zijn afgerond.

Maar zelfs als de reddingswerkers Yulen uiteindelijk zouden vinden, dan nog slinkt de hoop dat hij levend wordt gevonden. De peuter kan door de val gewond zijn geraakt. Bovendien was het afgelopen nacht koud. En daarnaast heeft hij geen eten en drinken. Ook is niet duidelijk of hij nu nog in leven is.

Snoepzakje

Het incident vond zondag omstreeks 14 uur plaats tijdens een familie-uitstapje in Totalán, een gemeente in de provincie Málaga. Het jongetje viel tijdens een lunchuitstap in een prospectiegat, een put die werd gegraven om op zoek te gaan naar water. Hoe Yulen daar is beland, is nog onduidelijk. Wel is zeker dat de put zich op privéterrein bevindt. De omstandigheden voor de reddingswerkers zijn erg moeilijk: het openingsgat van de put is slechts 25 centimeter breed en dus ontoegankelijk voor een volwassene. Ook is niet duidelijk waar Yulen zich precies bevindt. Via een camera vond het team maandagochtend op zo’n 75 meter diepte een snoepzakje dat de jongen bij zich had bij zijn verdwijning.

Heel Spanje is in de ban van de reddingsactie. Zo sprak de premier in een tweet al zijn steun uit voor de familie en de reddingswerker, Spaanse media volgen de zaak ook op de voet.