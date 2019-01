Brits Parlement zat afgeladen vol voor brexit-stemming, tot deze man het woord kreeg

Een Brits Parlementslid liet haar keizersnede uitstellen om er toch maar bij te kunnen zijn. Daaruit blijkt hoe belangrijk de stemming van het door Theresa May onderhandelde brexit-akkoord dinsdagavond was. Daarna stond er nog amendementen op de agenda, maar jammer genoeg voor Kevan Jones was de zaal al leeggestroomd toen hij eraan mocht beginnen. “Heel jammer”, zei Jones.

Het moest en zou zijn gloriemoment worden. Kevan Jones, parlementslid uit North Durham, kreeg eindelijk de kans om het woord te nemen en de problemen van zijn kiezers met de rest van het Verenigd Koninkrijk te delen. Hun grieven draaien rond de treinverbinding vanuit Chester-le-Street, waarop eindeloze vertragingen en annulaties zijn. Zoveel zelfs dat ze er problemen door ondervinden in hun professionele en privéleven, aldus Jones.

Jammer genoeg voor de man kreeg hij het woord na de stemming over het brexit-akkoord van Theresa May, de reden waarom de parlementariërs naar Londen afgezakt waren. De afgeladen volle zal liep plots in geen tijd helemaal leeg, tot er behalve Jones nog acht mensen overbleven. “Heel jammer dat iedereen naar buiten gaat en niet blijft om te horen wat de problemen bij mijn kiezers zijn”, sprak hij.