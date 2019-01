Een verdeeld land, een historische nederlaag: maar hoe moet het nu verder met Groot-Brittannië en Theresa May?

Wat iedereen zag aankomen, is dinsdagavond ook echt gebeurd: het uittredingsakkoord dat Theresa May na jaren zwoegen heeft bereikt met de Europese Unie, werd verworpen. En dat op 70 dagen van de voorziene Brexitdatum op 29 maart. De Britse premier kreeg een verpletterend aantal tegenstemmen over zich heen, maar wil toch nog met een alternatief plan komen om een complete impasse te vermijden. Maar kan dat nog? Hoe moet het nu verder met het land? En wat zijn de gevolgen voor het onze? Een verduidelijking.