Federale regering neemt advocaat onder de arm in onderzoek naar fraude met humanitaire visa

De federale regering onderzoekt of het zich burgerlijke partij kan stellen in het onderzoek naar Melikan Kucam. Dat bevestigt de woordvoerder van premier Michel (MR) aan VRT. Die Mechelse schepen voor N-VA zou fraude hebben gepleegd in verband met het verlenen van humanitaire visa.

Premier Michel sprak na het kernkabinet van woensdag van “zeer ernstige en choquerende feiten”, als ze bewezen zouden worden. De regering heeft alvast een advocaat onder de arm genomen, die moet onderzoeken of de regering zich burgerlijke partij kan stellen in de zaak. De regering zal in elk geval haar volledige medewerking verlenen aan het onderzoek, benadrukte Michel. Burgerlijke partijstelling is van belang om inzage te kunnen krijgen in het dossier.

Dinsdag raakte bekend dat Kucam zichzelf zou hebben verrijkt door grof geld te vragen voor humanitaire visa. De man werd opgepakt voor mensensmokkel. De verdachte heeft “een belangrijke rol binnen de Assyrische gemeenschap”, meldt het parket. Hij zou een cruciale rol spelen in de manier waarop humanitaire visa uitgereikt worden om mensen naar België te laten reizen.

Humanitair visum

Een aanvraag voor een humanitair visum kost normaal 350 euro, maar tijdens het onderzoek kwam aan het licht dat er forse bedragen van 2.000 tot 10.000 euro aan Kucam betaald moesten worden om mensen vanuit Syrië, Irak en de buurlanden via een humanitair visum naar België te laten reizen. De precieze omvang van de feiten is nog niet duidelijk.

Het onderzoek wordt verdergezet onder leiding van de onderzoeksrechter en uitgevoerd door de federale gerechtelijke politie.

N-VA

“Het is belangrijk om te benadrukken dat er voorlopig geen aanwijzingen zijn dat de voormalige staatssecretaris of iemand van het kabinet betrokken zou zijn bij de feiten”, benadrukt het parket. De N-VA reageerde geschokt en schorste Kucam. Hij werd ‘bij hoogdringendheid’ ontzet uit zijn functies. Ook voormalig staatssecretaris van Asiel en Migratie Theo Francken reageerde ontdaan. “Mocht dit waar zijn, is dit ongelooflijk”, zei hij dinsdag.

