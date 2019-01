Premier Michel betreurt afgeschoten akkoord: “We bereiden ons voor op grote gevolgen van harde brexit”

De federale regering bereidt zich de komende weken en maanden klaar op een mogelijk harde brexit. “De impact daarvan op ons land zal enorm groot zijn”, zei premier Charles Michel op een persconferentie. “En we moeten kunnen ingrijpen wanneer het nodig is.”

Charles Michel gaf woensdagmiddag een persconferentie, geflankeerd door minister van Werk Kris Peeters, staatssecretaris voor Asiel en Migratie Maggie De Block, minister van Financiën Alexander De Croo en Denis Ducarme, minister van Landbouw. De premier zei akte genomen te hebben van de stemming dinsdagavond, waarin het brexit-akkoord dat Theresa May had onderhandeld met de Europese Unie genadeloos werd afgeschoten.

“Het is dus nodig om ons voor te bereiden op de gevolgen die een mogelijke harde brexit zal hebben op ons land”, zei Michel. “Daarom gaan we een duidelijke wetgeving voorbereiden zodat we de impact kunnen beperken. We zijn deze zomer al begonnen met het voorbereiden van maatregelen.”

De premier en zijn regeringsleden haalden enkele belangrijke sectoren aan waarin de harde brexit zeker gevoeld zal worden: douane, voedselveiligheid, economie, werk, burgerrechten, sociale zaken, energie en mobiliteit.