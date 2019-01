Oostenrijkse spelverdeler Peter Zulj tekent vandaag bij Anderlecht

Na de terugkeer van Kara is de tweede wintertransfer van Anderlecht in de maak. De Oostenrijkse spelverdeler Peter Zulj (25) van Sturm Graz is in Brussel om vandaag zijn medische tests te ondergaan. De beste speler van Oostenrijk zal volgens zijn entourage voor meerdere jaren tekenen. Algemeen wordt verwacht dat paars-wit de transfer nog vanavond - voor de Gouden Schoen - aankondigt.

Begin deze week stond Zulj nog dicht bij Empoli, de nummer 17 in de Serie A. Die transfer werd echter on hold gezet en nu blijkt waarom. Anderlecht ziet in de negenvoudige Oostenrijkse international een potentiële nieuwe nummer tien.

Zulj is niet de allersnelste, maar hij doet een ploeg wel draaien. Ook vorig jaar was hij goed voor acht treffers en zeventien assists. Bij Sturm Graz lag hij nog vast tot 2020, maar hij zou niet ontzettend duur zijn. Dat maakte hem bijvoorbeeld interessanter dan Benavente van Charleroi.