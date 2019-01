Vrouw knalt na raar manoeuvre tegen woning: aanzienlijke schade, gevel gestut

Ieper - In de Fazantenlaan in Ieper is een oude vrouw met haar wagen tegen een woning aangereden na een vreemd manoeuvre. Het huis liep aanzienlijke schade op, de vrouw werd in verwarde toestand naar het ziekenhuis gebracht.

De oude vrouw kwam de straat rond 11 uur ingereden en wilde haar wagen parkeren in een garage. Om een of andere reden deed ze een vreemd manoeuvre, waardoor ze achterwaarts tegen een brievenbus en haag knalde en vervolgens tegen de garage van de woning knalde.

De schade is aanzienlijk. Er kwam brokstukken los, waardoor de brandweer de woning moest komen stutten. De vrouw werd in verwarde toestand naar het ziekenhuis gebracht. Zij is niet de bewoonster van het huis, maar heeft wel een garagebox in de straat.