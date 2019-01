Pro League en Spring Media sluiten akkoord over internationale mediarechten

De Pro League en Spring Media hebben een exclusief adviescontract afgesloten betreffende internationale mediarechten voor de Jupiler Pro League, zo maakte de Pro League woensdag bekend in een persmededeling. Spring Media zal de Pro League adviseren bij de verkoop van de tv-rechten van de Jupiler Pro League in het buitenland. Het akkoord treedt onmiddellijk in werking en is ook volgend seizoen nog van kracht.