Vrouw die zegt “compromitterende bewijzen tegen Cristiano Ronaldo” te hebben, praat in verkrachtingszaak

De advocaat van Kathryn Mayorga, de Amerikaanse die zegt verkracht te zijn door Cristiano Ronaldo, heeft Jasmine Lennard gesproken. Lennard is een 33-jarig Brits model dat beweert de ex-vriendin van Ronaldo te zijn én compromitterend bewijs te hebben tegen de Portugees.

Lennard is bekend in Groot-Brittannië als deelneemster aan Big Brother én omdat ze in die periode plots een reeks venijnige anti-moslimtweets plaatste. Op die manier pakte ze ook Cristiano Ronaldo aan. Ze verkondigde via social media dat hij haar vriendje is geweest en dat de vijfvoudige Gouden Bal een psychopaat is die haar meermaals bedreigd heeft. Dat zou ze ook kunnen bewijzen, zegt ze.

De tweets in kwestie zijn inmiddels weer verwijderd, maar Lennard gaf in het verleden wel duidelijk aan open te staan voor medewerking aan het onderzoek naar Cristiano Ronaldo. Larissa Drohobyczer, één van de advocaten van Mayorga, bevestigde dat er intussen een ontmoeting heeft plaatsgevonden. “Ik kan bevestigen dat (collega-advocaat) Leslie Mark Stovall met Lennard gesproken heeft over Cristiano Ronaldo”, vertelde ze aan de BBC.

DNA-staal “niet meer dan normaal”

Intussen heeft het Amerikaanse gerecht ook een DNA-staal van de Portugees gevraagd. “Maar dat is niet meer dan normaal”, aldus Peter Christiansen, de advocaat van Cristiano Ronaldo. “Mijnheer Ronaldo heeft altijd aangegeven dat het om wederzijdse toestemming ging, dus het zou geen verrassing zijn als er DNA aanwezig is. Het is ook niet vreemd dat de politie deze standaardprocedure opneemt in het onderzoek.”

De bal ging aan het rollen nadat de Amerikaanse Kathryn Mayorga eind vorig jaar in de Duitse krant Der Spiegel vertelde dat ze in 2009 in een hotel in Las Vegas verkracht werd door de ster van Juventus. Beschuldigingen die de voetballer met klem ontkent.