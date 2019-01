Drie maanden cel met uitstel voor Kortrijkse fitnesskoning

Kortrijk - De oprichter van Passage Fitness is woensdag door de correctionele rechtbank van Kortrijk veroordeeld tot een celstraf van drie maanden met uitstel. Hij zou een miljoen euro geleend hebben van een Kortrijkse dakpannenproducent, maar kon het geld nadien niet terugbetalen. Volgens de verdediging ging het echter om een risico-investering en niet om een lening.

De man werd vervolgd voor bedrieglijk onvermogen en oplichting. Woensdag sprak de Kortrijkse strafrechter hem vrij voor de eerste tenlastelegging. Voor “het aanwenden van listige kunstgrepen” kreeg hij een celstraf van drie maanden met uitstel en een boete van 3.000 euro.

Volgens de burgerlijke partij hadden de beklaagde en zijn adviseur de Kortrijkse industrieel aan het lijntje gehouden door de terugbetaling van de lening alsmaar uit te stellen. Later zou de beklaagde zelfs gevraagd hebben om nog eens een half miljoen te investeren.

De verdediging argumenteerde tijdens het proces echter dat het niet om een lening maar om een risicovolle investering ging. In 1999 had de burgerlijke partij al eens een miljoen euro geïnvesteerd in de fitnessketen, een investering die enkele jaren later in waarde verdrievoudigde.

De rechter volgde in zijn vonnis de verdediging en wees de vordering van 550.000 euro van de burgerlijke partij af. Volgens hem was het verband tussen de poging tot oplichting en de onbetaalde schuld onvoldoende bewezen.

De advocaat en adviseur van de fitnessgoeroe, eveneens op de beklaagdenbank, werd volledig vrijgesproken.