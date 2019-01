Theo Francken stelt zich burgerlijke partij in gerechtelijk onderzoek naar fraude met humanitaire visa

Brussel - Oud-staatssecretaris voor Asiel en Migratie Theo Francken (N-VA) stelt zich burgerlijke partij in het gerechtelijk onderzoek naar mogelijke fraude met humanitaire visa. De zaak draait rond het Mechelse gemeenteraadslid Melikan Kucam, die ervan verdacht wordt mensen tegen betaling aan een humanitair visum geholpen te hebben. Toen de feiten plaatsvonden, was Francken de bevoegde staatssecretaris.

Na huidig minister Maggie De Block (Open Vld), stelt dus ook haar voorganger Theo Francken zich burgerlijke partij in de procedure, maakt zijn woordvoerder woensdag bekend. “Dit omwille van de ernst van de vermeende feiten en het misbruik van vertrouwen dat gepleegd werd ten aanzien van de betrokken slachtoffers, zijn kabinet en zijn persoon”, luidt het in een mededeling.

Het parket benadrukte dinsdag in zijn communicatie dat er momenteel geen aanwijzingen zijn dat Francken of zijn kabinet betrokken waren bij de feiten. Wel gaf Francken in Terzake aan dat hij wist van geruchten en iedereen heeft gezegd naar justitie en politie te gaan om klacht in te dienen. Kamerlid

Wouter De Vriendt van oppositiepartij Groen vindt het opmerkelijk dat de ex-staatssecretaris zelf geen stappen heeft gezet naar Justitie. “Iedereen heeft de burgerlijke verantwoordelijkheid om eventuele misdrijven te signaleren”, zegt het groene parlementslid.

Federale regering neemt advocaat onder de arm

Ook de federale regering onderzoekt intussen of het zich burgerlijke partij kan stellen in het onderzoek naar Kucam. Premier Michel sprak na het kernkabinet van woensdag van “zeer ernstige en choquerende feiten”, als ze bewezen zouden worden.

De regering zal in elk geval haar volledige medewerking verlenen aan het onderzoek en een advocaat onder de arm nemen om te bekijken of het zich burgerlijke partij kan stellen, benadrukte Michel. Burgerlijke partijstelling is van belang om inzage te kunnen krijgen in het dossier.