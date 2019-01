Burgemeester krijgt petitie met vierduizend handtekeningen tegen Delhaize in Sint-Annakerk

Gent - Woensdagochtend werd aan het stadhuis een petitie overhandigd aan burgemeester Mathias De Clercq (Open VLD) met 4000 digitale handtekeningen tegen de omvorming van de Sint-Annakerk tot een supermarkt.

De petitie werd afgegeven door initiatiefnemer Sarah Schmit van de PVDA in aanwezigheid van een twintigtal sympathisanten en erfgoedprofessor Jan Dumolyn.

“Wij vragen de burgemeester om de lopende procedure met Delhaize opnieuw te bekijken”, zegt Sarah Schmit. “Wij zouden willen dat hij grondig de mogelijkheid laat onderzoeken van een culturele piste voor de kerk of een bestemming als publieke ruimte.”

“Bovendien staat in het bestuursakkoord dat de nieuwe coalitie in actieve openbaarheid wil besturen. Wel, daar merken wij nog niet veel van. Zo heeft de PVDA het dossier nog niet kunnen inkijken. Wij vragen inzage in het juryverslag en de essentiële cijfers in dit dossier.”

De burgemeester beloofde verdere toelichting in de betreffende commissies. Het dossier komt ook ter sprake op de eerstvolgende gemeenteraad.

Zondag om 14 uur wordt een heus actiecomité opgericht in het café van cinema Studio Skoop. Daar zal men bekijken welke verdere acties er kunnen gevoerd worden. Iedereen is welkom.