Keihard: Borussia Dortmund zet reeksgenoot RB Leipzig voor schut op Twitter

U kunt er tegenwoordig niet naast kijken op social media: de 10 years challenge, waarbij gebruikers een foto van zichzelf van tien jaar geleden combineren met eentje van nu. Traditieclub Borussia Dortmund heeft de gelegenheid aangegrepen om reeksgenoot RB Leipzig voor schut te zetten met een kurkdroge tweet.

RB Leipzig wordt in voetbalminnend Duitsland met de nek aangekeken omwille van de artificiële aard van de club. In tegenstelling tot de andere Traditionsverein heeft de Red Bull-franchise geen rijkgevulde geschiedenis, geen organisch ontstaan. RB Leipzig is in se een verderzetting van het plaatselijke clubje SSV Markranstädt, maar de eigenaar van Red Bull veranderde de naam én clubkleuren van de ploeg.

