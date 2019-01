Gele hesjes die E25 blokkeerden voorlopig niet voor de rechter

Tongeren - De demonstranten met gele hesjes die op 26 december de E25 ter hoogte van Voeren blokkeerden, moeten zich voorlopig niet verantwoorden voor de correctionele rechter in Tongeren. Het parket van Limburg spreekt woensdag de berichten tegen die eerder in de Franstalige media verschenen.

Op 26 december blokkeerde een zeventigtal actievoerders met gele hesjes de E25 in Voeren met paletten die ze in brand staken. De ordediensten lieten de actievoerders een tijd begaan eer ze ingrepen. Drie actievoerders werden een tijdlang opgepakt. Buiten deze drie zouden, volgens de krant Sud Presse, nog andere actievoerders reeds een dagvaarding in de bus gekregen hebben om binnenkort voor de Tongerse strafrechter te verschijnen. Voeren valt onder de gerechtelijke bevoegdheid van de correctionele rechtbank van Tongeren.

“Klopt niet”, klinkt het woensdag bij het parket van Limburg. Wel loopt er een onderzoek naar de blokkade en was het parket van plan om de betrokkenen te dagvaarden onder de snelrechtregeling. Maar omdat er nog bijkomend onderzoek en verhoren moeten gebeuren, is daarvan afgezien. De actievoerders moeten zich voor de verkeersbelemmering mogelijk op een later tijdstip verantwoorden voor een rechter.