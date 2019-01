Aantal inbraken in Leuven gestegen in 2018

Leuven - De Leuvense lokale politie heeft vorig jaar 423 inbraken in woningen geregistreerd. Dat zijn er 70 maar dan in 2017, een stijging van 19,8 procent, maar 2017 kende wel het laagste aantal inbraken sinds 2005 en het cijfer van 2018 is het tweede laagste aantal sinds 2005. Dat meldt de Leuvense politie woensdag.

Vooral in de eerste helft van 2018 lag het aantal inbraken in woongelegenheden vrij laag. In de tweede helft van het jaar was er wel een toename, met duidelijke pieken in november en vooral december.

In totaal werd ingebroken in 234 woningen, 147 appartementen en 42 kamers of studentenkoten. In vergelijking met 2017 is het aandeel van de appartementen iets toegenomen, terwijl verhoudingsgewijs minder woningen werden bezocht. Bij meer dan één derde van de feiten raakten de daders niet binnen en bleef het dus bij een poging.

Zowat alle deelgemeenten kregen meer bezoek van inbrekers, behalve dan Wilsele Wijgmaal. In Heverlee was de stijging het grootst, met 34 feiten meer of een stijging van 27 procent.

Het aantal inbraken in andere gebouwen (kelders, garageboxen, bedrijven, horecazaken en containerparken) daalde in 2018 dan weer met 13 feiten of 4,1 pct. Wel is er een forse toename van inbraken in bedrijven, in diensten zoals containerparken en in horecazaken.

In 2018 slaagde de lokale onderzoeksdienst er in 50 inbraken op te helderen. Dat zijn er minder dan in 2017 toen 60 feiten werden opgehelderd. Eén van de oorzaken is het feit dat steeds vaker inbraken worden gepleegd door rondtrekkende daderbendes, terwijl het vroeger vooral de lokale veelplegers waren die feiten pleegden.