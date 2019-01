Vijf jaar cel gevorderd voor tienerpooier van hotel Le Sud: “Uit alles blijkt dat hij controle over haar had”

Antwerpen - Het openbaar ministerie heeft woensdag vijf jaar cel gevorderd voor tienerpooier Leonardo J. (18) uit Deurne, die vervolgd wordt voor mensenhandel en verkrachting. Hij verbleef met een van de vermeende slachtoffers in hotel Le Sud op het Antwerpse Zuid, dat vorige maand door burgemeester Bart De Wever (N-VA) tijdelijk gesloten werd. De beklaagde ontkent alles en vraagt de vrijspraak.

De bal ging aan het rollen, toen Leonardo J. op 31 mei 2018 gecontroleerd werd door de politie en cannabis op zak bleek te hebben. Hij gaf toestemming voor een huiszoeking in zijn kamer in hotel Le Sud, waar hij samen met de 18-jarige C. verbleef. Zij werkte al sinds haar 15 jaar als prostituee.

“Uit liefde”

Het meisje zei dat ze al twee maanden “een soort van relatie” met Leonardo J. had. Zijn achternaam kon ze toen evenwel niet geven. Ze ontkende dat ze zich voor hem prostitueerde. Hij had dat wel gevraagd, maar ze had dat geweigerd. Ze werkte voor zichzelf, maar gaf hem wel geld, uit liefde.

“De berichten op haar gsm tonen nochtans aan dat ze hem goed op de hoogte hield van haar klanten en inkomsten. Hij had ook de paswoorden van haar sociale media, de code van haar gsm en ze mocht niet met vrienden afspreken, omdat hij dan jaloers werd. Uit dit alles blijkt duidelijk dat hij controle over haar had”, zei de procureur.

Nog altijd in relatie met slachtoffer

Leonardo J. betwistte de tenlastelegging van mensenhandel. “C. werkte al als prostituee toen hij haar leerde kennen. Ze hebben een relatie en dan is het niet zo vreemd dat ze elkaars paswoorden en codes kennen of dat hij weet wat ze verdient. En ja, hij leeft mee van haar inkomsten, maar dat mag, zolang hij haar niet aanzet tot prostitutie, uitbuit of exploiteert”, pleitte zijn advocaat Sahil Malik.

Leonardo J. heeft nog altijd een relatie met C., die hem zes keer per week komt bezoeken in de gevangenis, geld stort op zijn kantinerekening en het proces ook bijwoonde. “Dit bewijst alleen maar hoe goed zijn loverboytechnieken werken”, stelde de procureur. Leonardo J. werd al eens veroordeeld tot drie jaar cel voor gelijkaardige feiten uit 2016. Hij was toen zelf nog minderjarig en werd door de jeugdrechter uit handen gegeven.

Naast mensenhandel wordt de beklaagde nog vervolgd voor de verkrachting van de 17-jarige S. Het meisje was bij een andere tienerpooier, die haar ter beschikking zou gesteld hebben van de beklaagde in ruil voor 50 euro, zodat hij cannabis kon kopen. Het meisje stelde zich burgerlijke partij en eist een schadevergoeding.

Leonardo J. ontkent dat hij haar verkracht had. “Ze is ook niet eenduidig in haar verklaring. Ze zegt op een bepaald moment zelfs dat ze het niet meer weet en dat ze geen onschuldige veroordeeld wil zien. Er is minstens sprake van gerede twijfel en ook hier dringt een vrijspraak zich op”, stelde meester Malik.

Het vonnis volgt op 30 januari.