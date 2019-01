Overlevende aanslagen 11 september sterft bij aanval op hotelcomplex in Kenia: “Hij was een jager”

Minstens 15 mensen zijn dinsdag omgekomen tijdens een terroristische aanslag in een luxueus hotel- en bedrijvencomplex in Nairobi, de hoofdstad van Kenia. Voor de familie van een van de dodelijke slachtoffers is het incident meer dan tragisch: hun zoon blijkt een overlevende van de aanslagen op de WTC-torens in New York te zijn en werd dus voor de tweede keer in zijn jonge leven met een terreuraanslag geconfronteerd. De politie meldt intussen dat de aanvallers, vijf Somalische jihadisten, zijn omgebracht.

De aanval op het DusitD2-hotel in Nairobi duurde zo’n twintig uur. Dinsdagmiddag omstreeks 15 uur vielen de terroristen het complex binnen. Eerst waren op de parking van het hotel verschillende explosies te horen, gevolgd door een zelfmoordaanslag in de foyer van het hotel. Daarna verschansten enkele aanvallers zich urenlang in het gebouw. Pas in de nacht van dinsdag op woensdag maakten de Keniaanse autoriteiten bekend dat ze de situatie onder controle hadden, maar toch zou er nadien nog geschoten zijn. Er zouden ook zo’n dertig mensen voor verzorging naar het ziekenhuis gebracht zijn. De Somalische terreurgroep al-Shabaab heeft de aanslag intussen opgeëist.

“Hij was een jager”

Intussen lijk de dodelijke balans gemaakt: 14 mensen lieten het leven bij de aanval. Het zou gaan om minstens elf Kenianen, twee personen die nog niet geïdentificeerd zijn, een Britt en een Amerikaan. Die laatste is de avontuurlijke jongeman Jason Spindler. Hij was een van de overlevenden van de terreuraanslagen op 11 september 2001, waarbij onder meer twee passagiersvliegtuigen gekaapt werden om de WTC-torens te doorboren.

Jasons moeder, Sarah Sandler, vertelde NBC News dat haar zoon steeds probeerde om positieve veranderingen te maken in derdewereldlanden. Ook zijn broer reageerde via een emotioneel bericht op Facebook. “Het is met een zwaar gemoed dat ik moet melden dat mijn broer Jason vanmorgen overleed tijdens de terreuraanslag in Nairobi, Kenia”, zo schrijft Jonathan Spindler. “Jason was een overlevende van 11 september, maar hij was ook een jager. Ik ben er zeker van dat hij het hen (de terroristen, nvdr) hels heeft gemaakt!”

Jason Spindler was one of those rare men who was loved by pretty much anyone be touched in Kenya and around the world. Today he was killed in the terrible al shabab attack in Nairobi. He chose a life of hope and inclusion. I am grateful to have known and learned from him. pic.twitter.com/B4YnxB6bic — Chris Schroeder (@cmschroed) January 16, 2019

Vijf aanvallers gedood

De moordende aanval in het hotel werd uitgevoerd door in totaal vijf jihadisten, die allen werden gedood. Dat deelde de Keniaanse politiechef Joseph Boinnet woensdag aan AFP mee. “Er waren vijf terroristen die het complex aanvielen en zijn omgekomen”, aldus Boinnet. “Een was een kamikaze die zichzelf opblies, twee werden in de loop van de nacht en de twee anderen vandaag gedood (bij zonsopgang), dat waren er dus vijf.”

Boinnet wees er nog op dat het hotelcomplex momenteel wordt doorzocht en dat ontmijnersploegen eventuele niet-geëxplodeerde granaten onschadelijk maken. “De bevolking moet dus niet in paniek slaan als ze nog ontploffingen hoort in hotel”, klinkt het.