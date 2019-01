‘Taskforce’ zoekt oplossing voor jeugdbewegingen die niet op kamp kunnen door varkenspest

Veel jeugdbewegingen zullen hun zomerkamp niet in het zuiden van de provincie Luxemburg kunnen houden door de snelle verspreiding van de Afrikaanse varkenspest. Dat kondigde provinciegouverneur Olivier Schmitz woensdag aan. De maatregel blijft tot minstens 16 september 2019 van kracht. Scouts en Gidsen Vlaanderen heeft een tiental groepen die in de regio een kampplaats hadden geboekt.

Het verbod werd woensdag voorgesteld in aanwezigheid van de Waalse minister van Natuur en Bos, René Collin. De maatregel verdeelt het gebied in drie belangrijke zones: het kerngebied, waar de Afrikaanse varkenspest is aangetroffen, de bufferzone en de versterkte observatiezone. In het kerngebied is elke vorm van zomerkamp verboden. In de bufferzone en versterkte observatiezone worden zomerkampen in principe ook niet toegelaten, maar zijn uitzonderingen mogelijk. Voor 28 februari kan een verzoek tot opheffing ingediend worden bij de provinciegouverneur. Na overleg met de burgemeester van het gebied in kwestie, de Luxemburgse hulpdiensten en het departement voor Natuur en Bos wordt binnen de 30 dagen een beslissing genomen. Hierbij wordt ook rekening gehouden met de kenmerken van het kamp, zoals binnen/buiten, leeftijd deelnemers.

Volgens provinciegouverneur Schmitz was het verbod noodzakelijk en zijn de veiligheidseisen nageleefd. “We moesten bestuurlijke maatregelen treffen bovenop de veiligheidsregels die we hebben ingevoerd in september toen we het virus ontdekt hebben. In het belang van iedereen was een beslissing op provinciaal niveau de juiste oplossing.”

In het besmette gebied waar de maatregel voor geldt, werden vorig jaar 75 zomerkampen georganiseerd, zowel in weilanden als in gebouwen. Binnen de provinciale en regionale overheid wordt gepleit voor solidariteit. “Slechts 15 procent van de provincie Luxemburg wordt getroffen door de maatregelen na de Afrikaanse varkenspest. Er zijn nog andere plaatsen waar kampen kunnen plaatsvinden”, volgens Schmitz. De Waalse campingorganisatie Atouts-Camps zal de Belgische jeugdbewegingen helpen een nieuwe locatie te vinden. Mogelijke plaatsen, waar in het verleden nog nooit zomerkampen doorgingen, zullen ondersteund worden om te kijken wat mogelijk is. “Het doel is om elke jeugdbeweging te helpen een nieuwe plek te vinden”, verzekert minister René Collin.

Scouts en Gidsen Vlaanderen

Scouts en Gidsen Vlaanderen heeft een tiental groepen die mogelijk in de problemen komen, zegt Jan Van Reusel van de jeugdbeweging.

Minister Collin en Gouverneur Schmitz zeggen dat er een ‘taskforce’ zal worden opgericht om mee nieuwe kampplaatsen te vinden voor getroffen groepen. Belangrijk is ook om nu mee te geven dat de zones voor ‘observatie en waakzaamheid’ nog kunnen evolueren komende dagen en weken. Groepen die in die omgeving een kamp planden, zullen dus vrijwel zeker hinder ondervinden en niet in de bossen kunnen. Bovendien, kan de toestand nog evolueren. Stel dat er later nog een nieuwe haard van varkenspest wordt gevonden, kan de zone worden uitgebreid.

“We raden onze groepen aan om het zekere voor het onzekere te nemen. Ze kunnen op onze steun rekenen. Wie in de zone een kampplaats reserveerde, kan best al uitkijken naar een alternatief. We raden hen aan om contact op te nemen met de kampplaatseigenaar waar ze vorig jaar waren. Mogelijk valt daar nog iets te regelen. Of te kijken of andere groepen misschien nog wat plaats vrij hebben op hun kampplaats. We gaan er van uit dat geen enkele scoutsgroep het zomerkamp moet annuleren”, zegt Van Reusel.

Chiro Vlaanderen heeft voorlopig nog geen weet van groepen die in het getroffen gebied een kampplaats hebben gereserveerd.