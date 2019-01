Agressieve bestuurder gaat plots vol in de remmen op autosnelweg

Een agressieve bestuurder heeft erg onverantwoord gereden op de A67 bij Venlo, Nederland. Een paar keer trapte de bestuurder hard op de rem zonder enige reden. Op de afrit stopt de witte auto plots helemaal en opent de chauffeur zelfs even de autodeur. Waarom of wat er precies gaande was, is niet duidelijk. Ook een gevaarlijke verkeerssituatie gefilmd? Stuur de beelden dan naar verkeer@nieuwsblad.be.