Anderlecht gooit Luc Devroe op straat

De directie van RSC Anderlecht heeft beslist om de samenwerking met manager Luc Devroe stop te zetten. Dat heeft Anderlecht laten weten in een persbericht. “We willen Luc bedanken voor het werk voor de club en wensen hem veel succes in zijn verdere carrière”, aldus Michael Verschueren. Devroe kwam vorig jaar in het zog van Marc Coucke van Oostende mee naar Anderlecht, maar werd afgerekend op zijn transfers.

LEES MEER.Anderlecht heeft tweede versterking beet: Oostenrijkse spelverdeler Peter Zulj tekent voor 3,5 jaar

LEES MEER.Transfer is rond: Lokeren huurt Musona van Anderlecht

Luc Devroe (53) was de rechterhand van Marc Coucke bij KV Oostende en maakte vorig jaar mee de overstap naar Anderlecht toen Coucke er voorzitter werd. Hij werd er de opvolger van sportief directeur Herman Van Holsbeeck. Na de moeizame heenronde en de Europese afgang betaalde Devroe het gelag voor het mislukte transferbeleid. Adzic, Abazaj, Milic, Musona, Makarenko, Sanneh… Allemaal werden ze al omschreven als “te weinig voor Anderlecht”.

Of Devroe daar altijd de hoofdschuldige voor was, dat is een andere vraag. Zo duwde Coucke zelf door bij de transfer van Sanneh, maar de sportief manager betaalt wel het gelag bij de fans. Coucke spaarde Devroe ook niet door publiekelijk te verklaren dat ze “deze kern verkeerd hebben ingeschat”.

Daarop werd Luc Devroe tweemaal gedegradeerd. Eerst door de komst van de nieuwe general manager Michael Verschueren, daarna bij de aanstelling van de nieuwe sportief directeur Frank Arnesen. Devroe werd aan de kant geschoven en het werd duidelijk dat hij geen toekomst meer had bij Anderlecht. Vier weken na de komst van Arnesen is Devroe nu ook ontslagen.