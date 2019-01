Eigenaar van verdwenen fotorolletje terecht dankzij onze lezers: “Ik wou die foto’s echt terug”

Antwerpen - Een paar uur, meer hadden onze lezers niet nodig om de eigenaar van het fotorolletje terug te vinden dat de Antwerpse Saskia Videler op straat gevonden had. Het gaat om de zestienjarige Leo Goiris, die al overal gezocht had naar zijn vakantiefoto’s.

Leo werd vanmiddag gebeld door zijn zus, die op haar beurt bericht had gekregen van hun nicht dat ze de krant gehaald hadden. Leo herkende de foto’s meteen en zal nu zo snel mogelijk proberen afspreken met Saskia om zijn foto’s weer in handen te krijgen.

“Ik heb er echt laatst nog naar gezocht, maar ik vond ze nergens”, vertelt Leo ons. “Ik was niet zo lang geleden nog met dat rolletje naar dezelfde fotozaak gegaan als Saskia om het te laten ontwikkelen, maar die was gesloten. Daarna moet het onderweg uit mij broekzak gevallen zijn.”

Het rolletje is nog niet terug in zijn handen. Daarvoor wil Saskia eerst zeker zijn dat Leo wel de echte eigenaar is, maar daar maakt hij zich niet al te veel zorgen over. “Ik denk dat ik zelf ook wel ergens op die foto’s sta.”