Jobs, geld, citytrips,... Dit zijn gevolgen van ‘harde Brexit’ voor ons: “Vlaanderen zal zwaar getroffen worden”

Binnen 70 dagen, op 29 maart, stapt het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie. In het beste geval is dat alsnog met een akkoord, maar we lijken af te stevenen op een harde Brexit. Dat scenario is niet rooskleurig voor Vlaanderen, integendeel. “Behalve in Ierland zal de impact nergens harder gevoeld worden dan in Vlaanderen”, zegt professor Hendrik Vos (UGent). Wij lijsten de belangrijkste gevolgen op.