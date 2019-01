Spectaculaire dakbrand veroorzaakt flink wat hinder in Antwerpen

Antwerpen - De brandweer van Antwerpen had meer dan een uur nodig om de spectaculaire dakbrand op de Britselei onder controle te krijgen. De brand veroorzaakte flink wat rook. De Britselei werd in zuidelijke richting afgesloten, wat in volle avondspits verkeershinder veroorzaakte.

Het vuur brak rond 17.30 uur uit op de zevende verdieping van een appartementsgebouw aan de Britselei, in het centrum van Antwerpen.

De oorzaak van de brand moet allicht worden gezocht bij dakwerkzaamheden die aan het gebouw aan de gang waren. Er kwam meteen veel rook vrij, die in de omgeving van de Mechelsesteenweg erg laag bleef hangen en voor hinder zorgde. Nu de brand geblust is, komt er geen rook meer vrij en kunnen omwonenden ramen en deuren openen om hun woningen te verluchten.

“De brand ontstond op het dak en geeft een enorme rookpluim, die zwart is omdat het om roofing gaat die aan het opbranden is”, zegt Wouter Bruyns van de Antwerpse politie. “Het gebouw is ontruimd en voorlopig is er geen sprake van gewonden. De Van Eycktunnel is afgesloten voor het verkeer.”

Bij de brand vielen geen gewonden. Het appartementsgebouw werd wel tijdelijk ontruimd.

We zijn op weg naar de Britselei voor een #brand. Hou er ruimte voor de hulpdiensten en blijf uit de rook. — Brandweer Zone Antwerpen (@BZAntwerpen) January 16, 2019

De hevige rookpluim is zelfs te zien vanop Linkeroever: