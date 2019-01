Jaren negentig zijn helemaal (of toch zaterdag in deze gerenoveerde Brusselse tunnel)

Brussel - 2.000 jongeren palmen zaterdagnacht de pas gerenoveerde Hallepoorttunnel in voor een eenmalige rave party. “Zo keren we terug naar de rave experience van begin jaren 90”, klinkt het bij organisator Fuse.

De werkzaamheden aan de Hallepoorttunnel zijn gestart in februari 2017. Bijna twee jaar later is de tunnel volledig gerenoveerd en vanaf zondag kunnen automobilisten er terug door rijden.

Dankzij de renovatie, waarbij onder meer de volledige waterdichting werd aangepakt, er twee extra nooduitgangen kwamen en ook het design onder handen werd genomen, wordt de Hallepoorttunnel de eerste tunnel in het Brussels gewest die volledig voldoet aan de hoogste veiligheidsnormen.

“Het grootste probleem was de brandveiligheid. We hebben een middenwand ingebouwd om dat probleem op te lossen. Daarnaast zullen er 's nachts wel nog punctuele inspecties zijn van de opgeleverde werken, maar de tunnel zal vanaf zondag volledig in exploitatie zijn”, zegt Mathias Dobbels, woordvoerder van Brussels Minister van Mobiliteit en Openbare Werken Pascal Smet (SP.A).

Rave party

Om het einde van de werkzaamheden te vieren, is de Hallepoorttunnel zaterdagnacht het decor van een rave party. De laatste keer dat er in een Brusselse tunnel nog een feest plaatsvond was in de Naamsepoorttunnel tijdens de Autoloze Zondag in 2015.

“Technische lokalen zullen niet toegankelijk zijn en het publiek wordt enkel toegelaten in de tunnelkokers die normaal toegankelijk zijn voor de auto's. We hebben uiteraard met de brandweer en de politie samengezeten en de nodige toelatingen bekomen”, verzekert Dobbels.

Vier gemeenten

“We hebben nog nooit zoveel papierwerk gehad om een feest te organiseren”, valt Nick Ramoudt van organisator Fuse in. “De tunnel ligt op het grondgebied van vier verschillende gemeenten en ook het gewest is erbij betrokken. Op het vlak van veiligheid is alles grondig besproken.”

In totaal zal 150 meter ruimte van een tunnelkoker gebruikt worden voor de rave party.

“De andere tunnelkoker zal permanent openblijven voor veiligheidsredenen. Een andere voorwaarde was dat er slechts 150 meter gebruikt werd voor het feest, anders zouden er wellicht tienduizenden feestvierders binnen geraakt zijn.”

Over het feest wil Fuse nog niet te veel uit de doeken doen. “We willen zo dicht mogelijk teruggaan naar de illegale rave parties van begin jaren 90. Geen enkele club was toen geïnteresseerd om zo'n feestjes te ontvangen en dus organiseerden mensen ze zelf in verlaten plekken.”

Geen zwarte doeken

“Die sfeer willen we zaterdagnacht op een legale en hedendaagse manier terug oproepen. Tegelijkertijd zullen we zo weinig mogelijk aan de tunnel veranderen. Er zullen met andere woorden geen zwarte doeken opgehangen worden, maar de muren van de tunnel zullen tijdens het feest zichtbaar zijn. Ook zullen we de verlichting van de tunnel zelf gebruiken.”

De 2.000 tickets voor de rave party waren in een mum van tijd uitverkocht.

“We hadden dat ergens wel gehoopt. De locatie zal na zaterdagnacht wellicht nooit meer open zijn voor een feestpubliek. Mensen willen deze unieke gebeurtenis dus absoluut hebben meegemaakt.”