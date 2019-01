Fractieleiders Peter De Roover en Kristof Calvo na de machtsovername van het parlement: “Charles Michel zal zich verslikken in zijn koffie als hij dit leest”

Ze zijn verslaafd aan het debat, en na het woelig eindejaar kennen ze de parlementaire trukendoos als hun broekzak. Maar met de regering in lopende zaken kunnen de fractieleiders Kristof Calvo (31, Groen) en Peter De Roover (56, N-VA) ook bewijzen dat het parlement nog iets klaar kan krijgen. De kans dat ze dat samen gaan doen, is eerder klein. “N-VA gaat altijd heel gretig in de hoek staan, om één tegen allen te spelen.” “En jullie zijn een partij van pastoors. Altijd die morele verontwaardiging en dat opgestoken vingertje.”