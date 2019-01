De verzwegen steden van Afrika: wat de kolonisten liever stil hielden, om hun eigen superioriteit te kunnen rechtvaardigen

In het Westen heerst nog steeds de overtuiging dat vóór de Europeanen voet aan wal zetten in Afrika, het continent op Egypte en Ethiopië na nauwelijks beschaving had gekend. Archeologische vondsten zoals onlangs op de site van Kweneng in Zuid-Afrika bewijzen het tegendeel. Ze leggen het vergeten verleden van het continent bloot. Dat van goed georganiseerde maatschappijen, bloeiende handel, grote welstand, en vakmanschap en technieken die Europeanen nog niet kenden. En die verzwegen werden omdat het niet in hun koloniale kraam paste.