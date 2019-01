Grote baas brillengigant Pearle ontslagen na beschuldigingen over wangedrag op Belgisch hoofdkantoor

Na aanhoudende klachten uit ons land over het treiteren en intimideren van personeelsleden, het luid schreeuwen tegen medewerkers en alcoholmisbruik op de werkvloer, heeft het moederbedrijf van brillengigant Pearle topman Leo van Welij aan de deur gezet. Hij eist nu voor de rechtbank een gigantische opzegvergoeding, maar die is hem voorlopig geweigerd omdat hij zichzelf onmogelijk had gemaakt door zijn gedrag.

In de zomer van 2016 trad Van Welij aan als nieuwe bestuursvoorzitter van Grandvision Benelux. Hij kreeg een bruto maandsalaris van ruim 28.000 euro. Daarvoor had hij zijn pluimen verdiend bij winkelgigant A.S. Watson, in ons land bekend van Kruidvat en ICI Paris XL.

In de eerste twee jaar werkte Van Welij aan een reorganisatie en stegen de financiële resultaten van het bedrijf. Maar vorig jaar regende het plots klachten. Elf werknemers van de Belgische dochter, Grandvision heeft hier winkels en een hoofdkantoor in Mechelen, zich bij hun manager of vertrouwenspersoon over het gedrag van de grote baas.

“Dronken van stoel gevallen”

Van Welij gedroeg zich volgens de werknemers als een echte bullebak die zijn personeel treiterde en intimideerde. En hij zou gedronken hebben op de werkvloer. Tijdens een vergadering in 2017 zou hij dronken van zijn stoel zijn gevallen.

Van Welij werd daarover geïnterpelleerd door de top van het bedrijf. Maar hij ontkende alle klachten. Toch werd hij geschorst met behoud van loon, al bleef hij wel naar het bedrijf komen en woonde zelfs een ondernemingsraad bij.

Omdat de sfeer zo verziekt was, zag men op de duur geen andere oplossing meer dan hem aan deur te zetten. Zonder de schadevergoeding van ruim 3 miljoen euro die hij eiste.

Boss-bashing

Daarop stapte hij naar de rechtbank. De kantonrechter in Utrecht besliste nu dat moederbedrijf Grandvision geen schadevergoeding moet betalen omdat het ontslag een gevolg was van zijn eigen gedrag tegenover het personeel. In plaats van 3 miljoen euro krijgt Van Welij 11 maanden loon en een opzegvergoeding, alles samen zo’n 330.000 euro.

Voor de rechter noemde de afgezette topman de klachten onterecht. Hij had het over wraak na een aantal onpopulaire beslissingen die hij had moeten nemen in het kader van een reorganisatie en nam zelfs het woord ‘boss-bashing’ in de mond.

Toch weigerde de rechter hem de geëiste schadevergoeding toe te kennen omdat hij er zelf voor gezorgd had dat de sfeer op de werkvloer zo verziekt raakte en werknemers bang waren omdat hij iedereen zo afblafte.

Bij Grandvision in Mechelen was woensdag niemand bereikbaar voor commentaar wegens verhuis. Op de hoofdzetel in Nederland bevestigen ze het ontslag van hun grote baas maar zeggen ze dat de zaak verder intern wordt afgehandeld.

Meester R.J. Voorink, advocaat van Leo Van Welij, wil niet dieper op de zaak in gaan maar zegt wel hoger beroep te overwegen. Een beslissing daarover valt eerstdaags.