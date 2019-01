Leerexperiment: van 0 tot 4 jaar samen in de klas

‘Kindcentrum’, heet het nogal ambtelijk. Een groep met ­baby’s, peuters én kleuters tussen 0 en 4 jaar, achttien in ­totaal. Niet omdat er te weinig leerlingen zijn om een klas te vormen, maar een bewuste keuze. Want zo leren de kleinsten van de ­groten en zorgen de oudsten mee voor de jongsten. De primeur is voor De Tandem in Brugge, de school die ook een crèche is, of de crèche die ook een school is.