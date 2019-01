Een kroket uit de muur halen? Het kan binnenkort ook op Vlaamse feestjes

Waregem / Zulte - Een kroket uit de muur halen kan je tot nu alleen nog maar in Nederland. De krokettenautomaten zijn er bijzonder populair. ­Olivier Zawada (25) uit Zulte en Jens Verhelst (30) uit Rumbeke brengen het principe nu naar België.

De twee jonge ondernemers leerden elkaar kennen op de werkvloer bij TVH, waar ze de voorbije jaren beide werkten. “We kwamen op het idee om zelf iets op te starten”, vertelt Zawada. “En omdat we allebei houden van gefrituurd eten, kwam het idee om een foodtruck te lanceren, eentje vol kroketten en andere gefrituurde snacks.”

Om hun project vorm te geven trokken de mannen naar het land dat het meest kennis heeft over kroketten: Nederland. Daar wordt hun mobiele krokettenmuur momenteel gemaakt. “Het principe is simpel. Aan de voorkant zie je 72 luikjes. Je stopt een munt of jeton in de automaat, maakt een keuze en opent het luikje naar keuze”, zegt Zawada. Aan de andere kant van de muur zitten Zawada en Verhelst, zij bakken de kroketten en andere frituursnacks à volonté. “Wij vullen de 72 vakjes constant bij. De muur zit met andere woorden continu vol en dat is ons grootste voordeel, bij ons hoef je niet te wachten, in een frituur moet je dat wel doen”, zegt Zawada.

Privéfeesten

De heren zien het groots. “We hopen langs de grote Belgische festivals te trekken komende zomer. Vanaf 1 maart kan je ons overal zien. Niet alleen op grote feestjes en fuiven, ook op privéfeestjes. Want je kan ons ook boeken voor communie-, verjaardags-, en bedrijfsfeestjes”, zegt Zawada. De snacks kosten op een fuif ongeveer evenveel als wanneer je ze in de frituur koopt. “We bieden alle bekende frituursnacks aan. En als je iets speciaal wil voor je privéfeest, kunnen we dat gemakkelijk aan het assortiment toevoegen."Op een privéfeest heb je als organisator keuze uit drie formules, die starten aan 10,80 euro per persoon, voor twee uur kroketplezier.

Kroket Mobiel start als een extra project voor Zawada en Verhelst, die beide hun bureaujob behouden. “We willen onze weekends vullen met privéfeestjes, fuiven en festivals in de zomer”, zegt Zawada, die nog bij TVH werkt. Verhelst kent het assortiment frituursnacks als geen andere, aangezien hij vroeger bijkluste als leverancier aan ... frituren.