Monaco wacht nog op Batshuayi: “De deal blokkeert bij Chelsea”

Michy Batshuayi (25) is nog altijd klaar om te tekenen bij AS Monaco. Maar de Franse topclub kon de deal tot op heden niet afronden. Vadim Vasilyev, vice-voorzitter van de Monegasken, leek zondag nog zegezeker, want hij kondigde aan dat de uitleenbeurt van de Rode Duivel zo goed als in orde was. Nu, drie dagen later, geeft hij toe dat er nog een belangrijke hindernis is, genaamd Chelsea.