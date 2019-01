Kerkhofbezoekers zijn gechoqueerd door 'ongeoorloofd gedrag': “Auto’s horen hier niet thuis”

Herzele / Hillegem - Kerkhofbezoekers stellen verbijsterd vast dat meer en meer auto’s rondrijden op de begraafplaats van de Herzeelse deelgemeente Hillegem. Ze vragen dringend maatregelen.

Hillegemnaar M.H. (zijn volledige naam heeft de man liever niet in de krant, nvdr.) is een geregeld bezoeker van het kerkhof in Hillegem en vindt autoverkeer daar ongeoorloofd.

“Om de haverklap moet je opzijspringen voor auto’s, die niet enkel de begraafplaats oprijden maar zich tot helemaal achteraan een weg banen op de smalle paden. Soms wurmen ze zich tot op enkele centimeters tussen de graven. Het is een wonder dat er nog geen zijn stukgereden. Afgezien van dat gevaar vind ik het ook niet passend daar op die manier de rust te verstoren. Zulk gedrag is onbegrijpelijk. Er zijn een paar parkeerplaatsen vlak voor het kerkhof en verder zijn er nog tientallen vlakbij de parkeerstrook langs de provincieweg (N46). Ik verwittigde een tijd geleden al de gemeentelijke diensten, maar tot op heden is er niets veranderd”, klaagt de man.

Metalen platen, geen verbodsborden

Ter plaatse stellen we vast dat in de grindpaden van het kerkhof al diepe putten gereden zijn door voertuigen. De gemeentediensten hebben hier en daar metalen platen gelegd. Aan de toegang van het kerkhof staan echter geen verbodsborden voor auto’s.

Verantwoordelijk schepen Jan Van Damme (Open VLD) was deze week niet bereikbaar wegens vakantie. We contacteerden zijn partijgenoot schepen Benjamin Rogiers en die schrikt van de melding.

“Een kerkhof is uiteraard geen plaats om met auto’s rond te crossen. Ik denk dat er normaal gezien aan de toegang een bord zou moeten staan dat enkel ceremoniewagens voor begrafenissen mogen doorrijden. Particulier verkeer is uit den boze. Ik ga het probleem aankaarten op het schepencollege en ik denk dat er snel maatregelen genomen zullen worden.”