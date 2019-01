De man in de exclusieve, militaire serviceclub ‘Prins Albert’, wat is er 30 jaar later van Brusselaar Dominique Deprêtre geworden? “Ik ben een man van vele passies. Ik verzamel verzamelingen”

Toen was de ‘Club Prins Albert’ van het Belgische leger nog rijkelijk en exclusief. Was Brusselaar Dominique Deprêtre bezig aan zijn legerdienst, nog gewoon supporter van Union Saint-Gilloise en rookte hij. Nu is de serviceclub stilaan vergane glorie, hangt het uniform in de kast, is hij stadionomroeper van Union en is de laatste sigaret al meer dan dertig jaar gedoofd. Na de dood van zijn zus. “Ze stierf aan een kanker die nu in 90 procent van de gevallen genezen wordt. Pas 24 was ze.”