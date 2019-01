Doodrijder van Jacques (60) smeekt om vrijspraak: “Ik kon er echt niet aan doen”

Het dodelijk ongeval gebeurde op 15 december 2017 in de Vijverstraat in Sint-Joris. Foto: tlg

Beernem / Aalter - Een 44-jarige man uit Aalter vraagt de vrijspraak voor een tragisch ongeval dat hij in Beernem veroorzaakte. Fietser Jacques Derez (60) kwam door de aanrijding om het leven. “Maar ik werd verrast door een ijsplek en kon er echt niet aan doen.”

Er werd woensdagmorgen in de Brugse politierechtbank verschillende keren over het ‘noodlot’ gesproken. Dat lijkt dan ook het meest toepasselijke woord voor het ongeval waarover gepleit moest worden. Fietser Jacques Derez (60) uit Beernem was op de verkeerde plaats op het verkeerde moment toen hij op 15 december 2017 over de snelwegbrug in de Vijverstraat in Sint-Joris (Beernem) reed. Een wagen ging er aan het slippen en reed hem aan. Hij overleed ter plaatse aan zijn verwondingen.

Het was C.V. (44), een vrijwillige brandweerman uit Aalter, die die dag met de wagen reed. Hij was op weg naar Beernem toen het in de Vijverstraat grondig misging. De man werd in het afdalen naar eigen zeggen verrast door een ijsplek. Het parket was toch van oordeel dat de zaak voor de politierechtbank behandeld moest worden. “Omwille van de ernst van het ongeval. Voor onopzettelijke doding is de minste fout voldoende”, klonk het.

De advocaat van C.V. ging woensdagmorgen voluit voor de vrijspraak. Volgens hem was de ijsplek een “onvoorzienbare hindernis” en kon de veertiger dus niets aan het ongeval doen. “Hij was al een eindje onderweg. Het had niet gevroren en de zichtbaarheid was goed. Hij kon op geen enkele manier voorzien dat hij met die ijsplek geconfronteerd zou worden. Niets wees verder op ijsvorming.” De politie sprak over duidelijke, lichte ijsvorming op het wegdek.

“Nog proberen reanimeren”

C.V. zelf trad zijn advocaat bij. Hij drukte eerst zijn oprechte deelneming uit aan het adres van de weduwe en dochter van het slachtoffer die ook naar de rechtbank waren afgezakt. “Ik heb enorm veel spijt van het ongeval. Maar ik kon er echt niets aan doen. Ik paste mijn rijstijl aan de omstandigheden aan. Ik fiets zelf heel wat kilometers per jaar en houd altijd rekening met fietsers in het verkeer.”

Ook over de precieze omstandigheden van het ongeval zelf sprak de man zich uit. “Mijn wagen slipte en ik stuurde tegen. Ik dacht dat ik hem weer onder controle had, maar toen draaide ik plots weer 180 graden. Ik heb niet gevoeld of gezien dat ik de fietser geraakt had. Toen ik uitstapte, zag ik dat hij tussen een boom en de wagen lag. Ik voelde nog pols, heb de hulpdiensten gebeld en ben onmiddellijk beginnen reanimeren. Ik heb er alles aan gedaan om hem in leven te houden, maar het is helaas niet gelukt.”

Na de zitting troffen de nabestaanden en de aanrijder elkaar in de gang van de rechtbank. De weduwe van het slachtoffer praatte even met de man. Maar waar dat gesprek over ging, wilde ze na afloop niet kwijt. De politierechter zal zich op 30 januari over de zaak uitspreken.