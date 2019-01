Gezocht: ontsnapte exotische ibis van 500 euro

Dentergem / Deinze - Johny De Neve uit het Oost-Vlaamse Wontergem is op zoek naar een van zijn vier rode ibissen. De ontsnapte exotische vogel werd al gespot in een tuin in Dentergem.

Vier rode ibissen speelde Johny De Neve een maand geleden kwijt, maar drie heeft hij er al terug. De derde pas sinds vorige week. De exotische vogels, die van nature van Zuid-Amerika afkomstig zijn, verdwenen op 19 december uit zijn volière. “Toen ik ’s morgens wakker werd en ging kijken, zag ik dat de deur van de volière openstond”, zegt Johny. “Hoe dat is kunnen gebeuren, weet ik niet, maar mijn vier rode ibissen waren in ieder geval ontsnapt.”

Twee vogels had hij enkele dagen later terug door ze te lokken met vis, hun lievelingskost. De derde liet wat langer op zich wachten. “Ik kon hem uiteindelijk lokken door een van mijn andere ibissen in een volière te plaatsen. Toen hij binnen ging, ben ik er snel naartoe gelopen om de kooi dicht te doen. Ik ben er toch een dag of vijf mee bezig geweest.”

Net rijp om te kweken

De vierde ibis lijkt voorlopig nog geen aanstalten te maken om terug te keren. Een bewoner uit de Dreve in Dentergem kon een foto nemen toen de vogel in de tuin zat. “Maar een ibis kan goed vliegen”, zegt Johny. “Het is een groepsvogel, wellicht verplaatst hij zich door bijvoorbeeld met meeuwen mee te vliegen.”

Voor Johny is het verlies van zijn vogel in ieder geval een domper. Het dier kost niet enkel 500 euro, hij kocht de twee mannetjes en twee vrouwtjes ook om te paren. “Pas na drie jaar is dat mogelijk en dat zou nu binnenkort zijn”, zegt de man, die in totaal een zestigtal eenden en fazanten heeft.

Volgens Johny kan de ibis hier gemakkelijk overleven, ook in koude temperaturen. “Het is een waadvogel die overdag ondiepe plassen opzoekt om voedsel te zoeken, zoals slakken en wormen. ’s Nachts slaapt hij in hoge bomen. Hem proberen te vangen lukt enkel door hem te lokken met een andere vogel. Wie hem ziet, belt me dus best op.”

Wie de rode ibis spot kan bij Johny terecht op het nummer 0494-23.20.19.