De quota hebben gewerkt, de kritiek is weg: vrouwelijke bestuurders bijna niet meer weg te denken

Vrouwen hebben niet het juiste karakter. Niet genoeg ervaring. En tja, de druk van zo’n mandaat willen ze er liever niet bij. Toen acht jaar geleden beslist werd dat bestuursraden voor een derde uit vrouwen moeten bestaan, steigerden mannen én vrouwen. Die laatsten vooral uit schrik dat ze als excuustruus zouden moeten opdraven. Maar kijk, nu de wet sinds 1 januari van kracht is voor álle beursgenoteerde Belgische bedrijven, is iedereen eensgezind. “Hun vrouw zijn blijkt een troef. Terwijl een vrouw aan de top vroeger de raad kreeg om zich als een man te gedragen.” Nu nog wat extra vrouwen vinden, want in aantal blijven ze achter op de wettelijke norm.