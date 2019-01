Een sprintje trekken om te stemmen en verboden te klappen: de vreemdste tradities van het Britse parlement

Het Britse parlement zat dinsdagavond afgeladen vol om te luisteren naar premier Theresa May, en vervolgens dan toch ‘no’ te stemmen op haar Brexit-akkoord. Dat gebeurde niet met een knopje, bolletje of briefje, maar met een spurtje door de gang. Wie in het winnende kamp zat, barstte niet zomaar uit in applaus maar wurmde zich netjes terug in de zitbank. En bleef vooral ver weg van de gouden scepter in het midden. Het Britse parlement: een huis vol gekke tradities, al eeuwenlang.