Fedasil bevestigt tijdelijk opvangcentrum voor 200 asielzoekers in Zaventem

Brussel / Zaventem -

Fedasil, het federaal agentschap voor de opvang van asielzoekers, wil tegen eind januari een tijdelijk opvangcentrum voor asielzoekers heropenen in Zaventem. Het centrum zal plaats bieden aan 200 asielzoekers. In het gebouw werden in 2016 al eens asielzoekers opgevangen.