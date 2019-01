Charmezanger veroordeeld voor relatie met 15-jarig meisje dat hij zwanger maakte

Lichtervelde - De charmezanger die al meer dan twee jaar een relatie heeft met een minderjarig meisje is veroordeeld tot een voorwaardelijke celstraf van twaalf maanden. De relatie begon toen het meisje pas dertien jaar was.

In 2016 raakte een toen dertienjarige meisje volledig in de ban van een charmezanger (32) uit Lichtervelde. Dat het meisje minderjarig was, weerhield de dertiger er niet van om een relatie met haar aan te knopen. Het was lange tijd een geheime relatie, maar uiteindelijk biechtte het meisje het toch op aan haar mama. “Ik zag dat ze vlinders in de buik had en vroeg haar ernaar. Ze vroeg me niet boos te worden, want het was met een oudere man”, vertelde de mama vorige maand op het proces tegen de charmezanger.

De dertiger stond terecht voor aanranding van de eerbaarheid omdat hij twee jaar seks had met een meisje jonger dan zestien. En ook voor het bezit van kinderporno. Op zijn computer had de man seksueel getinte foto’s en filmpjes van het meisje staan.

Gebrainwasht

De situatie liep zo uit de hand dat het meisje wegliep van huis om bij haar oudere vriend te zijn. “Van de ene dag op de andere waren we onze dochter kwijt. Ze wil hem niet loslaten”, zegt de mama van het meisje.

De man maakte het minderjarige meisje zelfs zwanger. In januari vorig jaar kreeg ze een miskraam. Uiteindelijk werd het meisje geplaatst in een instelling en werd er ook een contactverbod opgelegd.

De dertiger verklaarde aan de rechter dat hij de relatie heeft stopgezet. “We zien elkaar graag, maar het gaat gewoon niet. Het was het beste om er mee te stoppen. Ik besef dat het fout was.”

Het gerecht heeft echter duidelijk aanwijzingen dat er nog steeds geregeld contact is tussen beide. “Hij heeft mijn dochter volledig in zijn macht. Het is een geslepen vos en meestermanipulator. Ze is helemaal gebrainwasht. Hij is een gevaar voor de maatschappij. Hij verdient het om in de gevangenis te belanden”, aldus de moeder.

Geen contactverbod

Ze vroeg aan de rechter om hem een contactverbod met haar dochter op te leggen. De rechter ging daar niet op omdat een jeugdrechter beter is geplaatst om de situatie op te volgen. De charmezanger kreeg wel een celstraf van twaalf maanden met uitstel, gekoppeld aan opgelegde voorwaarden, zoals begeleiding voor zijn problematiek. Ook is hij voor tien maanden zijn burgerrechten kwijt en mag hij tien jaar geen beroep uitvoeren waarbij hij gezag heeft over minderjarigen.