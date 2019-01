Michelle herenigd met dochter die door R. Kelly mishandeld werd: “Hij is een zieke smeerlap”

De documentairereeks ‘Surviving R. Kelly’ beroert de gemoederen in de VS. De zanger wordt door meer dan vijftig van zijn slachtoffers - of hun ouders - aan de schandpaal genageld. Ook Michelle Kramer doet haar verhaal. Zij zag hoe haar dochter verliefd werd en vervolgens mishandeld werd door de Amerikaan. “Hij is een zieke smeerlap.”

Al sinds de jaren 90 doen geruchten de ronde over seksueel wangedrag door R Kelly de ronde. De zanger, voluit Robert Kelly, werd de voorbije twee decennia door meerdere vrouwen aangeklaagd, maar kwam er telkens mee weg door een schikking te treffen. In 2002 kwam het toch eens tot een rechtszaak: bij gebrek aan bewijzen werd de man toen vrijgesproken.

Het stond in de sterren geschreven dat de bom ooit zou barsten. Dat is nu het geval: in de zesdelige documentairereeks ‘Surviving R. Kelly’ komen meer dan 50 mensen aan het woord die de voorbije jaren in contact kwamen met de zanger. Spoiler alert: niemand van hen heeft iets goeds te zeggen over hem. Wel integendeel: onder meer de getuigenis van de vrouw waar hij 10 jaar lang mee getrouwd was en drie kinderen mee kreeg veroorzaakte enorm veel ophef. Naar aanleiding van de reeks werd ook een gerechtelijk onderzoek naar de zanger geopend.

Herenigd met dochter

Een van de meest aangrijpende momenten was de hereniging van Michelle Kramer met haar dochter Dominique Gardner. Die had R. Kelly in 2010 leren kennen via MySpace. Ze woonden vlakbij elkaar en begonnen samen tijd door te brengen. De nietsvermoedende moeder zag er geen probleem in, ook niet toen haar minderjarige dochter steeds hechter werd met de zanger en in 2013 met hem ging samenwonen in Atlanta.

Toen leek alles nog goed te gaan. Gardner kwam geregeld op bezoek bij haar moeder in Chicago en bracht haar familie cadeautjes mee bij elk bezoek. Maar dat veranderde in 2015, toen de zanger de telefoon van Gardner afnam. Plots moest mama Michelle R. Kelly sms’jes sturen als ze met haar dochter wilde praten. Pas in mei 2018 werd ze, dankzij de documentairemakers, herenigd met haar dochter. Ze hielp haar dochter ontsnappen van Kelly, maar drie dagen later keerde die al terug naar hem. Niet veel later kwam ze terug bij haar moeder, waar ze zeven maanden later nog steeds woont.

Concert

“Ik kende hem - ik hou er niet van om zijn naam uit te spreken - niet”, vertelt Kramer aan Rolling Stone. “Toen mijn dochter 11 of 12 was, nam haar vader haar mee naar een concert en ze wrd meteen verliefd. Zoals elk ander meisje verliefd wordt op Usher of New Edition. Ze had altijd foto’s van hem in haar kamer. Zeg hallo tegen je schoonzoon, zei ze dan voor de grap. Ik zei haar dat ze hem moest vergeten, maar het hielp niet. Hij was haar idool.”

Op een avond kreeg Kramer telefoon van een vriendin. “Dominique had Jerhonda Pace (een ander vermeend slachtoffer van de zanger, nvdr) ontmoet via MySpace. De vriendin di me belde vroeg of ik wist waar mijn dochter was. Gaan bowlen of naar de film, zei ik, maar zij zei me dat ze bij hem was. Ik heb mijn oudste zoon, haar broer, gebeld en we zijn naar zijn huis gegaan, waar ik de politie gebeld heb. 30 dagen later zou ze 18 jaar worden.”

Niet meer bellen

Kramer walgde van de gedachte dat haar dochter iets had met de zanger. “Ze zei me dat het gedaan was, maar dat was niet zo. Dat heb ik pas veel later ontdekt, toen ze bekende nadat ik haar maar vragen bleef stellen. Maar wat kon ik doen als moeder? Ik kon haar zeggen dat ze niet meer met die man, die net aangeklaagd was in de rechtbank, mocht praten. Mama, ik hou van hem, ik wil dat hij mijn eerste wordt, zei ze. Ik aanvaardde dan maar, want ik wist dat ze van hem hield. Als ik gek was geworden en ruzie met haar had gemaakt, zou dat gewoon bewezen hebben wat hij haar zei. Want zo is hij: hij overtuigt meisjes ervan dat hun ouders hen niet willen en niet van hem houden.”

De knipperlichtrelatie tussen de twee zou negen jaar duren, waarin Kramer geregeld nog bezoek kreeg van haar dochter. “Ze kwam naar huis voor Moederdag, voor mijn verjaardag, Thanksgiving, Kerstmis en wanneer ik er niet was. Dan kwam ze op de honden letten. Dat deed ze zeker tien jaar lang.”

Alles veranderde toen de dochter in 2015 bij haar moeder op bezoek kwam en naar de studio trok. Je moet me komen oppikken, stuurde ze via sms naar haar moeder. Die daagde op, maar vond haar dochter nergens. Het begin van een nachtmerrie.

“Plots antwoordde ze niet meer wanneer ik haar belde”, zegt Kramer. “Een maand later sms’te ze dat ze haar gsm nooit meer zou gebruiken en ik met hem contact moest opnemen. Dat deed ik, maar fijn was het niet. Elke keer ik hem een kwade sms stuurde, belde ze me om te zeggen dat ik moest stoppen. Meer kon ze niet zeggen omdat hij naast haar zat. Hij zette de gsm op luidsprekermodus, ik wist dat hij me kon horen. Mijn dochter ontkende dat, maar ik bleef zeggen dat ik wist dat die klootzak daar was en dat ik het daar niet bij zou laten.”

“Een à twee keer per maand belde ze mij zo. Ze zei dan dat het goed ging met haar, maar ik wist dat het niet zo was. Meeka (zo noemt ze haar dochter, nvdr) vertelde me latr dat ze slaag kreeg telkens ik hem een stoute sms stuurde en ze hem niet kon kalmeren. Of ze werd op een andere manier gestraft. Dat vertelde ze me pas jaren later. Hij is echt een zieke smeerlap.”