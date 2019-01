Afgelopen weekend heeft een agent een geel hesje in het achterhoofd geschoten tijdens een actie in het Franse Bordeaux. Het slachtoffer ligt momenteel in coma.

Er zijn schokkende beelden opgedoken van een schietpartij tijdens een actie van de gele hesjes in Frankrijk. Op de video is te zien hoe een agent duidelijk zijn wapen richt op slachtoffer Olivier B. (47) en de man in het achterhoofd raakt. Olivier, vader van drie kinderen en brandweerman, vecht momenteel al vier dagen voor zijn leven