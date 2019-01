Mariusz Marciniak schuldig aan moord op Dominik Szambelan in Lanaken

Tongeren - In het Tongerse hof van assisen is woensdagavond na een kleine drie uren beraadslagen de 53-jarige Poolse bouwvakker Mariusz Marciniak schuldig bevonden aan moord op zijn 31-jarige Poolse werkmakker en schoonbroer Dominik Szambelan. Hij stak hem in de ochtend van 28 februari 2017 met tien messteken dood op de parking van een bouwbedrijf in Lanaken. De verdediging wilde de jury nog overtuigen van uitgelokte doodslag, maar dat werd van tafel geveegd. Donderdag volgen nog de pleidooien over de strafmaat. Marciniak riskeert levenslang.

De eerste messteken kreeg Szambelan in de werfcamionette. Toen het slachtoffer wegvluchtte, liep Marciniak hem achterna om hem uiteindelijk de fatale messteken toe te dienen. Donderdag volgen nog de pleidooien over de strafmaat. Marciniak riskeert levenslang.

“Het staat onbetwistbaar vast dat Marciniak meerdere messteken toebracht op het lichaam van Szambelan. Uit de medische vaststellingen bleek dat het lichaam meervoudige sporen van scherpe geweldpleging vertoonde met tien steekwonden in de borst, onder de linkeroksel, in de rug links en in de linkerarm. De steekwonden stemden overeen met het aangetroffen vleesmes met een eensnedig lemmet van twintig centimeter lang en drie centimeter breed. Naast potentieel levensbedreigende verwondingen door steekwonden in de bovenbuik, met doorboring van de lever en in de rug met doorboring van de buikaorta, was er een fatale messteek in de borst, waarbij het hart doorboord werd. Het slachtoffer had geen enkele overlevingskans”, zo was te horen bij de voorlezing van het arrest woensdagavond.

Ook de voorbedachtheid bij de dodelijke messteken was bewezen. “De avond voor de feiten stuurde hij berichten naar zijn dochter met inhoud zoals “Morgen zal het ontploffen” en “Goede mensen moeten doodgaan en zoiets blijft op de aarde rondlopen”. “Als ik hem dood, zal je dan van mij blijven houden?”, was een ander bericht.

Marciniak had een vleesmes meegenomen naar het werk. Dat mes had hij volgens de ploegbaas nooit eerder bij. Hij nam het mee op een ogenblik dat de emotionele spanning tussen hemzelf en het slachtoffer zodanig was opgevoerd dat een confrontatie waarschijnlijk werd. Hij heeft het weglopende slachtoffer na de eerste messteken in de camionette achtervolgd om hem uiteindelijk de fatale messteken toe te brengen. “Tussen de eerste steekwonde en de uiteindelijke fatale steekwonde is enige tijd voorbij gegaan. Hij had het misdrijf voor ogen en is wel overwogen te werk gegaan”, aldus voorzitter Camille Liesens woensdagavond.

Volgens de beschuldigde doodde hij zijn schoonbroer omdat die seksuele avances maakte naar zijn twee dochters. Dominik Szambelan beweerde anderzijds een groot geheim te weten over de beschuldigde, namelijk mogelijk seksueel misbruik van zijn zesjarige kleindochter, maar daar is nooit een strafrechterlijk onderzoek naar gevoerd.