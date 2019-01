Trofeeën voor Leko, Eden Hazard, Wesley en Kalinic op Gala van de Gouden Schoen

Op het Gala van de Gouden Schoen werden woensdagavond ook een aantal neventrofeeën uitgedeeld. Zo werd Eden Hazard verkozen tot “Beste Belg in het buitenland”. Ivan Leko kreeg de trofee van “Coach van het Jaar”. Lovre Kalinic kroonde zich voor het tweede jaar op een rij tot “Keeper van het Jaar” in de Jupiler Pro League. Club Brugge-spits Wesley werd dan werd uitgeroepen tot “Belofte van het Jaar”. De Braziliaan verklaarde op het podium dat hij zeker tot het einde van het seizoen bij de landskampioen zal blijven.

Eden Hazard is voor het tweede jaar op rij Beste Belg in het buitenland

Eden Hazard werd tweede jaar op rij uitgeroepen tot Beste Belg in het Buitenland. Hazard bleef met 287 punten ruimschoots Kevin De Bruyne (186 ptn) en Dries Mertens (61 ptn) voor.

De verkiezing van Hazard kan in de verste verte geen verrassing genoemd worden. De 28-jarige Hazard toonde afgelopen zomer op het WK in Rusland nog maar eens de exponent te zijn van de meest succesvolle generatie Rode Duivels ooit. Als kapitein leidde hij ons land naar een derde plaats op de Wereldbeker. Persoonlijk sprongen zijn prestaties tegen Tunesië (5-2 winst) en Brazilië (2-1 winst) in het oog. De buitenspeler van Chelsea was met momenten ongrijpbaar voor de verdediging van de tegenstander.

Foto: AFP

Ook in clubverband schitterde Hazard in 2018. Waar Chelsea een wisselvallig jaar kende en in het voorjaar in de Premier League buiten de top vier en bijhorende Champions League-plaatsen viel, is Hazard meer dan ooit de superster van de Blues geworden. Hij zorgde in mei met de enige treffer in de finale tegen Manchester United voor FA Cup-winst en was ook in de heenronde van dit seizoen vaak beslissend. Critici wijzen vaak op zijn magere statistieken, maar Hazard is dit seizoen - naast Lionel Messi - voorlopig de enige speler in een Europese topcompetitie die dubbele cijfers (10 goals en 10 assists momenteel) kan voorleggen. Voor Hazard is het de derde nationale prijs. Vorige maand werd hij ook verkozen tot Sportman van het Jaar. Hij kreeg ook opnieuw een plek in het Team van het Jaar van de UEFA.

Uitslag

1. Eden Hazard (Chelsea) 287 ptn

2. Kevin De Bruyne (Manchester City) 186

3. Dries Mertens (Napoli) 61

4. Thibaut Courtois (Chelsea/Real Madrid) 60

5. Axel Witsel (Tianjin Quanjian/Borussia Dortmund) 56

6. Romelu Lukaku (Manchester United) 50

7. Thorgan (Borussia Mönchengladbach) 42

8. Radja Nainggolan (AS Roma/Inter Milaan) 29

9. Jan Vertonghen (Tottenham) 6

10. Marouane Fellaini (Manchester United) 5

Wesley Moraes bekroont knap jaar met prijs voor Belofte van het Jaar

Wesley Moraes werd verkozen tot Belofte van het Jaar. De 22-jarige aanvaller van Club Brugge bleef met 143 punten Anderlecht-verdediger Alexis Saelemaekers (97 ptn) en Genk-middenvelder Sander Berge (73 ptn) voor.

2018 werd voor Wesley het jaar van de absolute doorbraak. De Braziliaan liet al sinds zijn aankomst bij Club Brugge in januari 2016 flitsen van grote kunde zien, maar werd het voorbije kalenderjaar onmisbaar voor de Bruggelingen. Als balvast aanspeelpunt hield hij steeds de verdediging van de tegenstander aan de praat, waardoor opkomende spelers als Hans Vanaken en Ruud Vormer konden aansluiten. In de play-offs op weg naar een tweede titel in drie jaar scoorde hij ook nog vier keer in tien duels.

Afgelopen zomer leek de aanvaller dichtbij een transfer naar Lazio Roma te staan, maar beide clubs kwamen niet tot een akkoord en Wesley toonde zich ook in de heenronde van het nieuwe seizoen opnieuw erg belangrijk voor blauw-zwart. Zijn beste prestaties leverde hij in de groepsfase van de Champions League. Hij scoorde in beide duels tegen Monaco en was een belangrijke factor in de Brugse kwalificatie voor de Europa League, komend voorjaar. In de Jupiler Pro League sloot hij het jaar uiteindelijk af met twaalf treffers en zes assists. Wesley volgt in de verkiezing van Belofte van het Jaar de Nigeriaan Henry Onyekuru op. Hij is de eerste speler van Club Brugge die deze trofee ontvangt.

Uitslag

1. Wesley (Club Brugge) 143

2. Alexis Saelemaekers (Anderlecht) 97

3. Sander Berge (RC Genk) 73

4. Giorgi Chakvetadze (AA Gent) 39

5. Daichi Kamada (Sint-Truiden) 36

6. Zinho (Standard) 29

7. Samuel Kalu (AA Gent) 26

8. Siebe Schrijvers (Club Brugge) 25

9. Arnaut Danjuma (Club Brugge) 22

. Razvan Marin (Standard) 22

Kalinic volgt zichzelf op als “Doelman van het Jaar”

Lovre Kalinic werd voor het tweede jaar op rij bekroond tot Doelman van het Jaar. Hij haalde het met 160 punten, voor Standard-doelman Guillermo Ochoa (132 ptn) en Antwerp-keeper Sinan Bolat (119 ptn). De Kroaat verliet vorige maand AA Gent voor de Engelse tweedeklasser Aston Villa. Kalinic kreeg de prijs uit handen van de doelman van de Red Lions, Vincent Vanasch.

Foto: BELGA

De 28-jarige Kalinic kroonde zich vorig seizoen in de Jupiler Pro League tot cleansheetkoning, met vijftien competitiewedstrijden zonder tegengoal. De Kroaat mocht met zijn land ook mee naar de Wereldbeker in Rusland en beleefde daar - vanop de bank - hoe zijn teammakkers de finale haalden.

Dit seizoen startte Kalinic met vertraging. Bij zijn terugkeer toonde hij aanvankelijk momenten van concentratieverlies, maar gaandeweg bereikten zijn prestaties opnieuw een hoogtepunt. Eind december volgde de gewenste transfer naar Engeland. Het werd geen Premier League-club, maar de ambitieuze tweedeklasser Aston Villa. Kalinic is de eerste doelman die zijn trofee als Doelman van het Jaar kan verlengen.

Uitslag Doelman van het Jaar 2018

1. Lovre Kalinic (AA Gent) 160 ptn

2. Guillermo Ochoa (Standard) 132

3. Sinan Bolat (Antwerp FC) 119

4. Matz Sels (Anderlecht) 61

5. Nicolas Penneteau (Charleroi) 53

. Danny Vukovic (RC Genk) 53

7. Thomas Kaminski (KV Kortrijk) 46

8. Paul Nardi (Cercle Brugge) 30

9. Hendrik Van Crombrugge (AS Eupen) 27

. Davy Roef (Waasland-Beveren) 27