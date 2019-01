Brokstukken van wel een meter en overleg op stadhuis: onrust over viaduct E17 neemt toe

Gent / Gentbrugge -

Burgemeester Mathias De Clercq (Open VLD) heeft woensdag met de brug­beheerder, het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV), de politie en de brandweer overlegd over de veiligheid onder het viaduct in Gentbrugge. Er wordt bekeken of opnieuw extra maatregelen nodig zijn. Ondertussen duiken nieuwe foto’s op van brokstukken van wel een meter lang.