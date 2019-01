Zes gebouwen dreigen in te storten na explosie in Parijse bakkerij

In het centrum van de Franse hoofdstad Parijs dreigen zes gebouwen in te storten, na de hevige ontploffing zaterdagochtend. Drie andere gebouwen zijn tot nader order onbewoonbaar, zo blijkt uit een besluit van de burgemeester van Parijs.

Het risico op instorting bestaat niet “op de korte termijn”, aldus een bron dicht bij de burgemeester. Om dat te vermijden, moeten de zes gebouwen - waaronder die waar de explosie gebeurde, en drie hotels - “erg zware herstellingswerkzaamheden” ondergaan. Die werkzaamheden kunnen volgens het kantoor van de burgemeester maanden in beslag nemen. Het is nog niet geweten hoe en wanneer de zestigtal bewoners opnieuw de gebouwen in kunnen.

Ook de drie gebouwen in de buurt van de explosie zijn niet toegankelijk zolang het risico op instorting van de zes andere gebouwen wordt aangepakt, zo blijkt nog uit het besluit van de burgemeester, Anne Hidalgo.

Nog eens vier gebouwen blijven tijdelijk onbewoond tot het water dat zich er heeft verzameld, is weggehaald en de elektriciteit in de gemeenschappelijke delen is hersteld. De bewoners kunnen hun spullen wel eerst ophalen.

Bij de zware explosie zaterdagochtend vielen vier doden en 66 gewonden, volgens een balans van woensdag. De ontploffing is veroorzaakt door gaslek.