Wesley: “Ik blijf tot het einde van het seizoen bij Club Brugge”

Wesley Moraes is woensdagavond in het Studio 100 Pop-Up Theater in Puurs verkozen tot Belofte van het Jaar. De 22-jarige aanvaller van Club Brugge bleef met 143 punten Anderlecht-verdediger Alexis Saelemaekers (97 ptn) en Genk-middenvelder Sander Berge (73 ptn) voor. Op het podium gaf hij voor het eerst expliciet toe tot het einde van het seizoen bij Club Brugge te zullen blijven.

2018 werd voor Wesley het jaar van de absolute doorbraak. De Braziliaan liet al sinds zijn aankomst bij Club Brugge in januari 2016 flitsen van grote kunde zien, maar werd het voorbije kalenderjaar onmisbaar voor de Bruggelingen. Als balvast aanspeelpunt hield hij steeds de verdediging van de tegenstander aan de praat, waardoor opkomende spelers als Hans Vanaken en Ruud Vormer konden aansluiten. In de play-offs op weg naar een tweede titel in drie jaar scoorde hij ook nog vier keer in tien duels.

Afgelopen zomer leek de aanvaller dichtbij een transfer naar Lazio Roma te staan, maar beide clubs kwamen niet tot een akkoord en Wesley toonde zich ook in de heenronde van het nieuwe seizoen opnieuw erg belangrijk voor blauw-zwart. Zijn beste prestaties leverde hij in de groepsfase van de Champions League. Hij scoorde in beide duels tegen Monaco en was een belangrijke factor in de Brugse kwalificatie voor de Europa League, komend voorjaar. In de Jupiler Pro League sloot hij het jaar uiteindelijk af met twaalf treffers en zes assists. Een transfer naar China lonkte, maar ging niet door.

“Ik heb met mijn entourage gesproken en we hebben besloten tot het einde van het seizoen bij Club Brugge te zullen blijven”, stelde de Braziliaan iedereen bij Club Brugge gerust.